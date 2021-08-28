Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar Emiri, Mısır Cumhurbaşkanı ve Kuveyt Başbakanı Bağdat'ta
[Fotoğraf: Reuters]
Katar Emiri Temim Bin Hamad Al-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid Hamad el-Sabah, “Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı”na katılmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi.
Katar Emiri Temim Bin Hamad Al-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid Hamad el-Sabah Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağı konferansa, Ürdün Kral 2. Abdullah’ın da iştirak etmesi bekleniyor. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de katılım olacağı ifade edildi.
Macron'da Bağdat'ta
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konferans için Bağdat’a gelmişti.
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