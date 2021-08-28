Katar Emiri Temim Bin Hamad Al-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid Hamad el-Sabah Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağı konferansa, Ürdün Kral 2. Abdullah’ın da iştirak etmesi bekleniyor. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de katılım olacağı ifade edildi.

Macron'da Bağdat'ta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konferans için Bağdat’a gelmişti.