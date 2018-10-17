İspanya ve Belçika arasında Katalonya krizi

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Belçika'nın Madrid Büyükelçisi Marc Calcoen'i Bakanlığa çağırarak, Belçika Flaman Bölgesi Meclis Başkanı Peter Peumans'ın "İspanya'nın demokratik Avrupa'nın parçası olma şartlarını karşılayamadığı" ve "Katalonya'daki durumun Bosna savaşına çok benzediği" sözlerine dair açıklama istedi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre yarım saat süren görüşmede Borrell, Büyükelçiye "Belçika gibi müttefik ve dost bir ülkenin kabul edilemez, yersiz ve ortak AB projesini paylaşan iki halk arasındaki kardeşlik ruhuna ters düşen" açıklamasından duyulan "rahatsızlığı" iletti.

Diplomatik statü iptal edildi

Borrell, ayrıca İspanya'daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünün iptal edildiğini bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi çerçevesinde, Belçika Büyükelçiliği bünyesinde görev yapan Flaman Delegasyonu Başkanı Andre Hebbelinck'in kendisine dokunulmazlık ve ayrıcalık tanıyan diplomatik statüsünün iptal edildiği ancak isterse herhangi bir AB vatandaşı gibi diplomatik statüden mahrum şekilde hizmet vermeye devam edebileceği belirtildi.

Bir ay içinde üçüncü kez Bakanlığa çağrılan Belçika Büyükelçisi Calcoen ise, herhangi bir açıklama yapmadan binadan ayrılırken, Peumans'ın açıklamalarıyla ilgili soruları "Ona sorun" diyerek cevapsız bıraktı.

Bosna savaşı benzetmesi

Peumans geçen hafta, Katalonya'daki durumun Bosna savaşına çok benzediğini belirterek, "İspanya hükümeti, demokratik Avrupa'nın parçası olma şartlarını karşılayamıyor" demişti. Peumans ayrıca yasa dışı bağımsızlık referandumundaki rollerinden dolayı Katalan siyasetçilerin tutuklamasının da "şiddet eylemi" olduğunu savunmuştu.

Jan Peter Peumans'ın üyesi olduğu Yeni Flaman İttifakı, Flaman Bölgesi'nin Belçika'dan ayrılmasını savunan milliyetçi bir parti olarak öne çıkıyor. Hakkında tutuklama kararı bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont kaçtığı Belçika'da Flaman Bölgesi'nde yaşarken ayrılıkçı Flamanlar, bağımsızlık yanlısı Katalanlara verdikleri destekle biliniyor.

Kaynak: AA