Polonya'nın ve Slovakya'nın, Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceğini açıklamasının ardından "Avrupa Birliği'nden (AB) başka ülkeler de buna destek verir mi?" tartışmaları başladı.

Savunma Bakanı Robles, katıldığı bir etkinliğin ardından İspanyol gazetecilere yaptığı açıklamada, "İspanya olarak ittifak ülkelerinin Ukrayna'ya yardım için aldıkları kararlara her zaman çok saygılı yaklaşıyoruz. Çünkü sonunda bu ülkeye yardım var. Ancak İspanya'nın pozisyonu çok açık. Hiçbir savaş uçağı göndermeyecek" dedi.

Başbakan Pedro Sanchez'in şubat ayında Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde uçak yardımı konusunun gündeme geldiğini ancak sonrasında hiçbir zaman masaya getirilmediğini aktaran Robles, İspanya dahil bazı ülkelerin sahip olduğu savaş uçaklarının eski Sovyet yörüngesindeki diğer devletlerin savaş uçaklarından farklı eğitim ve hazırlık gerektirdiğini, Ukrayna'nın özel olarak talep ettiği cihazlara sahip olmadıklarını kaydetti.

Diğer yandan Robles, İspanya'nın daha önce açıkladığı 6 Leopard 2A4 tipi tankın bu ay sonunda ya da nisan başında Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Polonya'ya gönderileceğini, sözü verilen diğer 4 tankın da ileriki tarihlerde hazır olacağını açıkladı.

Bu tankları kullanmak için İspanya'da halen 55 Ukraynalı askerin eğitim gördüğü bilgisi de paylaşıldı.