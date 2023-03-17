Latince adı Balaenoptera physalus olan balinanın eğri omurgası başlangıçta sürüklenen balık ağlarına dolandığını düşündürdü. Ancak ileri gözlemler balinanın skolyoz benzeri bir omurga bozukluğuna sahip olduğunu ortaya koydu.

İnsanlarda skolyoz, ilerleyen evrelerde son derece ciddi duruş bozukluklarına neden olan, omurganın genellikle yana doğru eğrilmesiyle ortaya çıkan bir duruş bozukluğu.

Skolyoz tedavisinde hastalara genellikle yüzme gibi egzersizler önerildiği için bir balinada benzer bir omurga eğriliğine rastlanması gözlemcileri şaşırttı.

Mavi balinadan sonra en büyük ikinci balina türü olan oluklu balina, ilk olarak bir tekne kaptanı tarafından görüldü.

Hayvanın yüzmekte güçlük çektiğini gören tekne kaptanı, İspanya Sivil Muhafızları'nı ve okyanus araştırma kurumu Oceanogràfic València'nın yetkililerini durumdan haberdar etti.

Yetkililer bölgeye hemen bir kurtarma botu gönderdi. Araştırmacılar, hayvanı daha yakından incelemek ve üzerine bir takip cihazı yerleştirmek istiyordu. Ancak ekip, hayvana takip cihazı yerleştirmeyi başaramadı.

Uzunluğunun yaklaşık 17 metre, ağırlığınınsa kabaca 40 ton olduğu düşünülen balina Akdeniz'in derinliklerinde gözden kayboldu.

Kıyı şeridinde tekrar ortaya çıkabilir

Öte yandan Oceanogràfic València'daki araştırma ekibi, hayvanın yüzmeyle ilgili sorunlarını hatırlatarak, ilerleyen günlerde kıyı şeridinde yeniden ortaya çıkabileceğine dair uyardı.

Bölge halkına balinayı gördüklerinde mutlaka yetkililere haber vermeleri tavsiye edildi.

Temmuz 2019'da oluklu balinadan çok daha küçük olan bir minke balinası Hollanda'da ağlara takılmıştı. Hayvanda ağın yarattığı travmadan kaynaklanan omurga problemlerinin belirtileri gözlemlenmişti.

O dönemde bilim insanları minke balinasını yakından inceleyebilmişti. Balinanın yaşadığı sıkıntıların insanlardaki skolyozun etkilerine son derece benzediği anlaşılmıştı.

Hayvanlarda omurga eğriliklerinin daha iyi anlaşılması, insanların herhangi bir yaralanma olmamasına rağmen neden skolyoz geliştirdiği sorusunun cevaplanmasını sağlayabilir.