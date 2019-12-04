Dünya
İspanya NATO'nun Türkiye'deki füze savunma misyonunda varlığını sürdürecek04 Aralık 2019 Çarşamba 16:16 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 16:57
NATO Zirvesi'ne katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.
[İspanya Başbakanı Pedro Sanchez / Fotoğraf: AA]
NATO toplantısı sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İspanya'nın Türkiye'deki füze savunma sistemini 2020 yılında sürdürme vaadinin diğer NATO üyesi ülkeler tarafından da kabul gördüğü açıklandı.
Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO'nun Türkiye'yi koruma çabalarını desteklemek üzere Adana'da konuşlandırılan füze savunma sistemiyle ilgili misyonu, İspanya, 2015'te Hollanda'dan devralmıştı.
İspanya Savunma Bakanlığı, 4 yıldır sürdürdüğü Adana'daki misyonu son olarak 2019 sonuna kadar uzatma kararı almıştı.
Kaynak: AA