Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 09:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İspanya Kralı 6. Felipe karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İspanya Kralı 6. Felipe, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.
İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Kral VI. Felipe, tedbir amaçlı 10 gün boyunca karantinada kalacak.
İspanya Kralının tüm programı iptal edilirken, İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz, kızları Asturias Prensesi Leonor ve Prenses Sofa'nın normal programlarına devam edecek.
İspanya'da, salgının başından bu yana yaklaşık 1 milyonu aşkın kişide koronavirüs vakası görülürken, 43 bin 131 ölüm kayıtlara geçti.
Etiketler: Koronavirüs İspanya
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