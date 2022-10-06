Sivil Koruma ekipleri ve yerel yönetim kaynakları, Mayorka kıyılarına 8 ayrı botla 131 düzensiz göçmenin geldiğini açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinin Cadiz, Granada ve Almeria kentleri kıyıları ile Kanarya Adaları'na da botlarla gelen düzensiz göçmenlerle birlikte sayı 350'yi aştı.

İçişleri Bakanlığı, bu yılın ocak-ağustos döneminde İspanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 19 bin 7 olduğunu açıklamıştı.