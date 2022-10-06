Liseler Akademik Personel Birliği Kaduna Başkanı İshaya Dauda, yaptığı açıklamada, eyaletteki okullar ve vatandaşların güvenlik tehdidi altında olduğunu belirtti.

Sene başından bu yana 10'dan fazla öğretmenin öldürüldüğünü kaydeden Dauda, 50 öğretmenin de silahlı çete üyelerince rehin alındığını söyledi.

Dauda, rehin alınan öğretmenlerin serbest bırakılması için eyalet hükümetine harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Silahlı çetelerin genelde motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.