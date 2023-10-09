İspanya: Gazze'deki çatışmaların diğer ülkelere sıçramasından endişeliyiz

İspanya devlet televizyonu RTVE'ye konuşan Albares, Hizbullah'ın 7 Ekim'de Lübnan'dan İsrail'in askeri gözlem noktasına roketle saldırdığına işaret ederek, çatışmaların çevre bölgelere sıçraması ihtimalinin "endişe verici" olduğunu kaydetti.

Albares, telefonda görüştüğü Ürdün, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'den mevkidaşlarıyla çatışmaların durdurulması konusunda mutabık kaldığını, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'le iki kez konuştuğunu anlattı.

Cohen'in İsrail'in kendisini savunma hakkına vurgu yaptığını belirten Albares, "Elbette tüm devletler bu hakka sahip ancak aynı zamanda İspanya'nın tüm çatışmalarda altını çizdiği gibi, tüm savunma faaliyetleri uluslararası ve insan hakları yasalarının sınırlamalarına tabidir." dedi.

Albares, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'yle de telefonda görüştüğünü, çatışmaların diğer bölgelere sıçramaması ve "şiddetin derhal sonlandırılması" konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

İki İspanya vatandaşı Gazze'deki çatışmalardan etkilendi

Bir İspanyol kadının Hamas tarafından esir alındığını, Gazze Şeridi yakınlarında yaşayan bir İspanyol erkeğin de kayıp olduğunu bildiren Albares, Hamas'a alıkoyduğu kişileri serbest bırakması için çağrı yaptı.

Albares, çatışmanın başlangıcından bugüne İsrail'de "az sayıda" İspanya vatandaşının bulunduğunu, iki ülke arasındaki hava trafiğinin tekrar normalleştiğini belirtti.

Albares, önceki açıklamalarında, Hamas'ın başlattığı saldırılara ilişkin, "Şüphesiz terör eylemlerinden bahsediyoruz. Ayrım yapmadan sivillere ateş açmak ve birçok insanı iradeleri dışında alıkoymak, terör eylemidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 800’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.