Hükümet, 16 milyar euroluk yardım paketini içeren "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı"nı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul etti.

Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Enerji fiyatlarındaki artış işten çıkarma için bir sebep değil çünkü bunu önlemek için her türlü kamusal kaynağa sahipler. Krizlerde sosyal koruma mekanizmaları varken işçi çıkarmaya gerek yoktur" ifadesini kullandı.

İşçi çıkaranlar kamu yardımını geri ödemek zorunda

İşçi çıkarma yasağının, hükümetin kabul ettiği yardım planından faydalanacak tüm şirketler için geçerli olacağını aktaran Diaz, buna rağmen işçi çıkaranların aldıkları kamu yardımını geri ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti.

Diğer yandan hükümetin kabul ettiği yardım paketi çerçevesinde gelecek 3 yıl boyunca siber güvenliği güçlendirmek için eylem ve projeler dahil yaklaşık 150 girişimin öngörüldüğü duyuuldu.

Savaşın ekonomideki etkisini azaltmak için alınan 16 milyar euroluk yardımın 6 milyar eurosu direkt yardım ve vergi indirimini, 10 milyar eurosu 30 Haziran'a kadar kredi kolaylığını içeriyor.