CDC’den yapılan açıklamada, geçen hafta toplanan verilerde BA.2'nın ülke genelindeki enfeksiyonlarda yüzde 54,9 oranına çıktığı duyuruldu.

Ülkenin kuzeydoğu eyaletlerindeki vakalarda BA.2 virüsü oranının yüzde 70’lerde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güney ve orta kesimlerdeki enfeksiyonlarda ise yüzde 30 civarında seyrettiği bilgisi paylaşıldı.

BA.2'nın genetik yapısı farklı ve yaklaşık 40 mutasyonu bulunuyor

CDC tarafından 23 Mart’ta açıklanan verilerde, ülkedeki COVID-19 vakalarının yüzde 35’ine BA.2 alt varyantının neden olduğu bildirilmiş, bunun üzerine sağlık uzmanları, İngiltere ve Avrupa'daki artışlara paralel olarak BA.2’nın birkaç hafta içinde ABD genelinde de artışa geçebileceği endişesini dile getirmişti.

Aşırı bulaşıcı Omicron virüs ailesinin bir parçası olarak sınıflandırılan BA.2'nın genetik yapısının farklı olduğu ve yaklaşık 40 mutasyonu bulunduğu aktarıldı.