Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2024 11:47

İspanya, diktatör Franco rejimini savunan vakıf ve dernekleri yasaklıyor

İspanya, tarihinin en kanlı yılları olan diktatör Francisco Franco dönemine (1936-1975) ait ideolojileri savunan vakıf ve derneklerin yasaklanması için ilk adımı attı.

İspanya, diktatör Franco rejimini savunan vakıf ve dernekleri yasaklıyor
[Fotograf: Reuters]

İspanya Meclisinde kabul edilerek Senatoya gönderilen yasa tasarısıyla, Franco rejimini savunan dernek ve vakıf gibi tüm sivil toplum kuruluşlarının (STK) yasaklanması öngörülüyor.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarafından sunulan tasarıya muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisi dışında, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) dahil diğer tüm siyasi partiler destek verdi.

Söz konusu tasarının Senatoda kabul edilip yasalaşması halinde, diktatör Franco'nun ölümünden sonra 1976'da kurulan ve halen aktif bir şekilde faaliyet gösteren Francisco Franco Vakfı başta olmak üzere Franco rejiminin ideolojilerini savunan tüm STK'ler yasaklanacak.

İspanya'da 2007'de kabul edilen "Tarihi Bellek" ve 2022'de genişletilen "Demokratik Bellek" yasalarıyla Franco döneminin izlerinin silinmesi için siyasi adımlar atılmıştı.

İç savaş ve diktatör Franco dönemlerinin izlerinin silinmesi ve mağdurlara destek verilip geçmişle yüzleşme adımlarıyla diktatörlük dönemi yasa dışı ilan edilmiş, Franco'nun kalıntıları anıt mezardan çıkartılıp aile mezarlığına taşınmıştı.

Demokratik Bellek yasasında, "diktatör Franco döneminin kurbanların onurunu küçümseyerek ve aşağılayarak, liderlerini öven derneklerin feshedilmesine" ilişkin bir madde de yer alıyordu.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Hamas: Ofer Hapishanesindeki işkence görüntüleri, İsrail'in başarısızlığını silme çabasıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
14:39
Avrupa'da "evsiz çocuklar" sorunu alarm veriyor
14:36
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak
14:35
Şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan son yolculuğuna uğurlandı
14:32
Robot köpek görme engellilere yardım edecek
Arnavutluk'taki Namazgah Camisi
Arnavutluk'taki Namazgah Camisi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ