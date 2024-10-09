İspanya, diktatör Franco rejimini savunan vakıf ve dernekleri yasaklıyor

İspanya Meclisinde kabul edilerek Senatoya gönderilen yasa tasarısıyla, Franco rejimini savunan dernek ve vakıf gibi tüm sivil toplum kuruluşlarının (STK) yasaklanması öngörülüyor.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarafından sunulan tasarıya muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisi dışında, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) dahil diğer tüm siyasi partiler destek verdi.

Söz konusu tasarının Senatoda kabul edilip yasalaşması halinde, diktatör Franco'nun ölümünden sonra 1976'da kurulan ve halen aktif bir şekilde faaliyet gösteren Francisco Franco Vakfı başta olmak üzere Franco rejiminin ideolojilerini savunan tüm STK'ler yasaklanacak.

İspanya'da 2007'de kabul edilen "Tarihi Bellek" ve 2022'de genişletilen "Demokratik Bellek" yasalarıyla Franco döneminin izlerinin silinmesi için siyasi adımlar atılmıştı.

İç savaş ve diktatör Franco dönemlerinin izlerinin silinmesi ve mağdurlara destek verilip geçmişle yüzleşme adımlarıyla diktatörlük dönemi yasa dışı ilan edilmiş, Franco'nun kalıntıları anıt mezardan çıkartılıp aile mezarlığına taşınmıştı.

Demokratik Bellek yasasında, "diktatör Franco döneminin kurbanların onurunu küçümseyerek ve aşağılayarak, liderlerini öven derneklerin feshedilmesine" ilişkin bir madde de yer alıyordu.