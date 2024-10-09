Hamas: Ofer Hapishanesindeki işkence görüntüleri, İsrail'in başarısızlığını silme çabasıdır

Hamas, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in hapishane ziyareti sırasında çekilen görüntülerin yayımlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Görüntülerin, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümüne getirildiğine dikkati çekilen açıklamada, bununla İsrail'in "başarısızlığını silmeye çalıştığı" ifade edildi.

Açıklamada, aşırı sağcı Ben-Gvir'in gözetiminde ve hazır bulunduğu bir ortamda, "işkence ve tacizlerin" yapılmasının ise "bu işgalci Nazi'nin gerçek yüzünü ortaya çıkardığı" kaydedildi.

İsrail Kanal 13 televizyonu, dün gece Ben-Gvir'in ülkenin güneyindeki Ofer Askeri Hapishanesini ziyareti sırasında Filistinli esirlere yönelik uygulamaların görüntülerini yayımladı.

Ben-Gvir de söz konusu haberi, X sosyal medya hesabından paylaşarak, hapishanedeki uygulamaları "desteklediğini" belirten açıklama yaptı.