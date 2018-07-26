İspanya Ceuta'ya göçmen akını

İspanya'nın jandarma kuvveti Guardia Civil'in yazılı açıklamasına göre, sabah saatlerinde 700-800 Sahraaltı Afrikalı, yüksekliği 6 metre olan Ceuta kentinin tel örgülerini aşmak için toplu olarak harekete geçti.

Göçmenler tel örgüleri aşabilmek için pense, balyoz, elektrikli testere, alev spreyi, molotof kokteyli, sopa, taş, dışkı ve sönmemiş kireç kullandı.

15 polis yaralandı

Bir kısmı Fas topraklarında durdurulan düzensiz göçmenden 602'si, çitleri geçmeyi başardı. Olayda 15 polis yaralanırken, bunlardan 5'i hastaneye kaldırıldı.

132 göçmen yaralandı

İspanyol Kızılhaçı ise, 132 göçmenin yüksek dikenli telleri aşmaya çalışırken yaralandığını ve 11'inin tedavi için hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

İspanya basını, düzensiz göçmenlerin sönmemiş kireçleri sprey haline getirip polislere sıktığını, cildi yakan bu tür bir sıvının bugüne kadar ilk kez kullanıldığını yazdı.

Fas'ta yasa dışı yaşayan Sahraaltı Afrikalılar, aralıklarla İspanya'nın Kuzey Afrika yerleşim bölgeleri Ceuta ve Melilla'yı çevreleyen 6 metre yüksekliğindeki çitlere tırmanarak Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Geçmeyi başaranlar, bir süre kamplarda tutulduktan sonra ya geri gönderiliyor ya da serbest bırakılıyor.

İspanya'da 22 bin 700 düzensiz göçmen yaşıyor

Uluslararası Göç Örgütü, bu sene şimdiye kadar 20 bini deniz üzerinden olmak üzere 22 bin 700 düzensiz göçmenin İspanya'ya ulaştığını, bunun geçen senenin aynı dönemine göre 3 kat fazla olduğunu belirtti.

Kaynak: AA, Reuters