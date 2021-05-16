İİT, Suudi Arabistan'ın talebiyle Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde çevrim içi düzenlenen olağanüstü toplantının ardından sonuç bildirisi yayımladı.

Bildiride, "BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenemezse, Filistin halkına koruma sağlanması için BM'ye başvurulacaktır" sözlerine yer verildi.

İsrail'in saldırılardan sorumlu tutulması için önlemler alınması istenilen bildiride, İsrail'e, Filistin'e ve halkına verdiği zarardan ötürü hesap sorulması konusunda şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası mahkemeler aracılığıyla uluslararası hukukun işletilmesi ve BM'ye bağlı kuruluşların baskısı yoluyla İsrail, Filistin'in kamu ve özel haklarının yanı sıra altyapısına verdiği zarardan dolayı tazminat ödemeye zorlanmalıdır."

"İsrail, bölgede durumun kötüye gitmesinden sorumludur"

Bildiride, uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmesi talep edilerek, "İsrail, Filistin halkına yönelik sistematik bir şekilde işlediği suçlardan, özellikle abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaptığı barbarca saldırılarla bölgede durumun kötüye gitmesinden tamamen sorumludur" denildi.

İsrail’in ramazan ayında başlattığı Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerin ve Filistinlilere yönelik saldırıların dini hassasiyetleri kışkırtarak uluslararası insan haklarını açıkça ihlal ettiği vurgulanan bildiride, Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif'in kutsallığına saygısızlık eden ve bu yerlerin tarihi ve hukuki statüsüne zarar veren ihlallerin durdurulması talep edildi.

Bidiride, alınan kararların uygulanması için İİT Genel Sekreteri’nin Avrupa Birliği Komisyon Başkanı, BM Genel Sekreteri, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve diğer ilgili tüm yetkililerle gereken temasları ivedilikle başlatacağı duyuruldu.