İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir kişinin araçlı saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi.

Olayda ikisi orta derecede 4'ü hafif olmak üzere 6 İsrail polisinin yaralandığını dile getiren Rosenfeld, eylemcinin vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan yerel kaynaklar, araçla ezme girişiminde bulunan kişinin Filistinli olduğunu ve kimliğinin henüz bilinmediğini aktardı.

Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi, buradaki bazı Filistinli ailelerin İsrail tarafından zorla evlerinden çıkarılması planıyla uzun zamandır gündemde.

Filistinliler, İsrail'in tehcir planına karşı mahallede uzun süredir gösteriler düzenliyordu.

İsrail polisi ise evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelerin kaldığı sokağı barikatlarla kapatarak bölgeye girişlere kontrollü olarak izin veriyordu.