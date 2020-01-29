İskoçya'da 38 yaşındaki Pam Parker, çift taraflı demir parmaklıklı kapıyı kapatmak için arabadan indi.

Önce kapının bir tarafını kapattı, ancak şiddetli rüzgarı hesaplayamadı.

Diğer tarafa geçemeden kapı açıldı.

Bu defalarca tekrarlandı.

2 dakika süren mücadelenin ardından kapının iki tarafı da nihayet kapandı.



Görüntüler çiftliğin sahibi tarafından sosyal medyada yayınlandı.



