İskoçya'da kadının kapıyla imtihanı
Haber Giriş: Kaynak: DailyMail
İskoçya'da şiddetli rüzgar bir kadının kabusu oldu. Dışarı çıkmak için çift taraflı kapıyı kapatmak isteyen kadının zor anları kameralara böyle yansıdı.
İskoçya'da 38 yaşındaki Pam Parker, çift taraflı demir parmaklıklı kapıyı kapatmak için arabadan indi.
Önce kapının bir tarafını kapattı, ancak şiddetli rüzgarı hesaplayamadı.
Diğer tarafa geçemeden kapı açıldı.
Bu defalarca tekrarlandı.
2 dakika süren mücadelenin ardından kapının iki tarafı da nihayet kapandı.
Görüntüler çiftliğin sahibi tarafından sosyal medyada yayınlandı.