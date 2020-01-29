Fransa'da bu kez itfaiyeciler ve polis karşı karşıya geldi.

Farklı kentlerden gelen itfaiyeciler, başkent Paris'te toplandı.

Çalışma şartları ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen yüzlerce itfaiyeci, Paris sokaklarında yürüyüşe geçti.

Polis, itfaiyecilerden yolu açmasını istedi. Fransız itfaiyeciler gösterilerine devam etti.

Polis, tazyikli su sıktı, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, gösteride 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Paris'te çalışan itfaiyeciler asker statüsünde olduğu için, gösteriye katılmalarının yasak olduğu kaydedildi.