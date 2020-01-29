Libya'da darbeci General Hafter'in saldırıları yüzünden binlerce kişi yaşadığı evleri terk etmek zorunda kaldı. Hafter'in saldırıları ülkede yaşayan Türklerin de hayatını da olumsuz etkiliyor.

Çoğu çalışmak için gelen ve yıllardır Libya'da yaşayan Türkler için hayat, Hafter'in saldırılarına başlamasından bu yana kolay değil.

"Yarım saat içinde pılımızı pırtımızı toplayıp geldik"

Son günlerde Hafter'e bağlı milis güçlerin saldırdığı noktalardan biri de Halle. Harun Reşit Ayan, Halle'de yaşarken kaçmak zorunda kalında kalan Türklerden biri.

Ayan, "Bir işletme kurarken savaş stratejisi kuramıyorsun savaş çıktığında nereler daha tehlikeli oluyor göremiyorsun. 9 aydır fabrikamız, evimiz her şeyimizi yarım saat içinde pılımızı pırtımızı toplayıp geldik." dedi.

Ev ve iş yerlerinin akıbetinden habersizler

Kaçmak zorunda olanlar geride bıraktıkları evlerinin ve iş yerlerinin akıbetinden de habersiz.

Depolarından birinin üzerine füze düştüğünü belirten Ayan, içeri girip ne oldu ne olmadı bakamadıklarını belirterek, "Evimiz yağmalanmış ev sahibiyle konuştuk inşallah güze düşüp evin kargası bozulmamışsa, ev soyulmuş çok önemli değil diyor. Hanım bana soruyor buzdolabım güzeldi televizyonum vardı çocuğun elbiseleri vardı diyor kesin çalınmıştır diyemiyorum üzülmesin diye ama yani ümidimiz yok bu ülke çadır ülkesi kalıcı bir şeyler yapamıyorsunuz göçebe olmayı öğrenirseniz bu ülkede yaşayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Libya'da yaşayan Türkler, ülkenin bir an önce istikrara kavuşmasını bekliyor.