İskoç yetkililerce yapılan açıklamaya göre, Lockerbie faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, zanlı Ebu Agila Muhammed Mesut'un ABD'de gözaltında olduğu söylendi.

Açıklamada, "İskoç savcılar ve polisi, İngiliz hükümeti ve Amerikalı meslektaşlarıyla (uçağa bombayı yerleştiren Libyalı ajan Abdülbasit) El Megrahi’yle hareket edenleri adalete teslim etmek amacıyla bu soruşturmayı sürdürmeye devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, yeniden gündeme getirilmesine tepkili

Libya Devlet Yüksek Konseyinden geçen ay yapılan açıklamada, 1988'de İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde, bomba yerleştirilen yolcu uçağının patlatılması davasının yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterilmişti.

Libya yerel basınında, ABD Adalet Bakanlığınca Lockerbie faciasının bombacısı olduğu iddia edilen Ebu Agila Muhammed Mesut'un başkent Trablus'taki evinde ortadan kaybolduğu yönündeki haberler çıkmasının ardından Konsey tarafından açıklama yapılmıştı.

[Fotoğraf: AP]

Lockerbie davasının, ABD ile Libya arasında 14 Ağustos 2008'de yapılan anlaşma gereğince siyasi ve hukuki açıdan tamamen kapandığı belirtilen açıklamada, bazı yerel makamların bu dosyayı yeniden açmasının reddedildiği ve bunun Libya aleyhinde doğuracağı sonuçların kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.

Açıklamada, "saçmalık" olarak nitelendirilen bu durum karşısında Temsilciler Meclisi, Başkanlık Konseyi ve başsavcı, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile dayanışmaya çağrılırken, emniyet güçlerinin de Mesut'un neden ortadan kaybolduğunu aydınlatması istenmişti.

Lockerbie faciası

Libyalı ajan Abdülbasit El Megrahi, 21 Aralık 1988'de, Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan Pan Amerikan Hava Yollarına ait uçağa bomba yerleştirmişti.

Uçak, İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde infilak etmiş, yerde bulunanlar ve uçaktaki yolcuların tümü dahil 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Lockerbie faciasında mahkum edilen tek kişi olan El Megrahi, 2009’da İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve 3 ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Lockerbie faciasıyla bağlantılı tek hükümlü El Megrahi serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüş, 2012’de hayatını kaybetmişti.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi, 2008’de Libya'nın Lockerbie faciasıyla ilgili sorumluluğunu kabul etmiş, kurbanların ailelerine tazminat ödemişti. Kaddafi, saldırı emrini kendisinin vermediğini de savunmuştu.