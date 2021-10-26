İskitlere ait bu altın koleksiyonu, 2013 yılında Kırım'daki bir müzeden sergilenmek üzere Hollanda'ya gönderildi. Ancak 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi sonrası koleksiyon yarımadaya dönmedi.

Rusya ve Ukrayna, altın koleksiyonunu geri almak için 2014'ten bu yana uğraş veriyordu.

Altınlar mahkemelik oldu

Konu mahkemeye taşındı. Hollanda temyiz mahkemesi, ağırlığı bir kiloyu geçen altın koleksiyonunun Ukrayna'ya ait olduğu kararına vardı.

Koleksiyonun Kırım'ın ilhakından önce götürüldüğüne dikkati çeken mahkeme, Amsterdam'da sergilenen parçaların Ukrayna müzecilik kanunlarına tabi olduğunu hatırlattı.

Altın koleksiyonunun ilhak edilen Kırım yerine, Kiev'e gönderilmesine hükmetti. Ukrayna, kararı, memnuniyetle karşıladı.

“Altınları geri aldık, Kırım'ı da alacağız"

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bize ait olan İskit altınlarını geri aldık. Kırım'ı da geri alacağız" dedi.

Rusya, karara tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, altınların takipçisi olacaklarını söyledi.