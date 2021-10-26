İtalya, aşırı yağışların yol açtığı selle mücadele ediyor. Sicilya'da aşırı yağış ve sel yüzünden binalar hasar gördü. Yollar ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

Aracı yükselen su ve çamurun altında kalan 67 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Karısı ise hala aranıyor.

Evler ve araçlar su altında kaldı

Sel nedeniyle birçok kişi evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Uçuşlar iptal edildi, havaalanı kapatıldı.

Yetkililer fırtınanın şiddetinin önümüzdeki günlerde artacağı konusunda uyarıyor.

Hava durumunun daha da kötüleşmesi bekleniyor

Uzmanlar, Sicilya’yı Medicane olarak bilinen nadir bir Akdeniz kasırgasının vurduğunu açıkladı.

Hava durumunun ilerleyen günlerde daha da kötüleşmesini bekleyen uzmanlar, perşembe ve cuma günleri daha şiddetli yağmur ve sel konusunda uyarıda bulundu.

"Tüm vatandaşları acil durumlar dışında evden çıkmamaya çağırıyorum”

Katanya Belediye Başkanı Salvo Pogliese yaptığı açıklamada, Sicilya'nın doğu bölgelerinde benzeri görülmemiş olağanüstü hava olayları yaşadığını ifade ederek, durumun ciddi olduğunu ifade etti.

Pogliese, Katanya'da temel hizmetler dışındaki tüm işletmelerin bu gece yarısına kadar kapatılmasını emrederken, "Tüm vatandaşları acil durumlar dışında evden çıkmamaya çağırıyorum, çünkü yollar su dolu” dedi.

İtalya Sivil Koruma Dairesi, Salı günü Sicilya ve komşu Calabria bölgeleri için en şiddetli hava uyarısını yayınladı. Ajans, bu bölgelerde şiddetli yağmur, gök gürültülü fırtınalar ve şiddetli rüzgarlardan kaynaklanan potansiyel can ve mal hasarı riski konusunda uyardı.