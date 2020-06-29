Haber Giriş: Kaynak: AA
İskandinav Hava Yolları 1593 çalışanını işten çıkarttı
[Fotoğraf: Reuters]
İskandinav Hava Yolları (SAS), Danimarka’da bin 593 çalışanını işten çıkarttı.
SAS’ın Danimarka’daki Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sille Beck-Hansen, yaptığı açıklamada, şirketin Danimarka bölümünde 176’sı pilot, 684’ü kabin personeli, 586’sı yer hizmetleri görevlisi, 96'sı teknik ve 51'i idari olmak üzere toplam bin 593 çalışanın işine son verildiğini bildirdi.
Beck-Hansen, koronavirüsün SAS’ı çok şiddetli etkilediğini ve SAS’ın hayatta kalmak için mücadele verdiğini vurguladı.
Zor bir dönemden geçen şirketin sert bir ekonomik küçülmeye gitmek zorunda kaldığını belirten Beck-Hansen, SAS’ın Norveç ve İsveç’te yapacağı işten çıkarmalar için prosedürün henüz sonlanmadığını açıkladı.
Etiketler: İskandinav Hava Yolları İşten çıkarma sas hava yollarıSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:46
Sıradaki Haber
Fransa'da eski başbakan Fillon'a yolsuzluktan 5 yıl hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz