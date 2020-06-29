Paris Ceza Mahkemesi, Francois Fillon ve eşi Penelope Fillon’u, kamu fonlarının zimmete geçirilmesinden suçlu buldu.

Eski Başbakan, 3'ü tecilli toplam 5 yıl hapis ve 375 bin euro para cezasına çarptırıldı. Fillon'a 10 yıl siyasetten men cezası da verildi.

Fillon'un eşi Penelope Fillon ise 3 yıl tecilli hapis ve 375 bin euro para cezasına çarptırıldı. Penelope ayrıca, 2 yıl siyasetten men cezası aldı.

Fillon çiftinin haksız yere aldıkları maaşlarının karşılığı olarak Ulusal Meclise 1 milyon eurodan fazla para ödemesi gerektiğine de karar verildi.

Eski Başbakanın avukatları, yaptığı açıklamada, mahkemenin kararlarına itiraz edeceklerini belirtti.

2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon hakkında yolsuzluk iddialarını ilk kez Le Canard Enchaine dergisi seçimlerden önce ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine Paris savcılığı Fillon ve eşi hakkında "yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmasını kararlaştırmıştı.

Fillon, eşi ve çocuklarının haksız yere, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları iddiaları ortaya atılmadan önce cumhurbaşkanlığı seçiminin en popüler adayı olarak gösteriliyordu.