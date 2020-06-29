Ebutalibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevinden istifa ettiğini ve istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Ruhani'ye sunduğunu aktardı.

Ebutalibi, 2017'den bu yana Ruhani'nin danışmanlığını yapıyordu ve daha önce de Belçika, Avustralya ve İtalya'da büyükelçilik yapmıştı.