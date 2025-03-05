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Dünya
AA 05.03.2025 20:09

İşgalci Yahudiler, Filistin beldelerinde 'at hırsızlığı' da yapıyor

İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin atlarını çalmaya başladı.

İşgalci Yahudiler, Filistin beldelerinde 'at hırsızlığı' da yapıyor
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin hayatlarını her geçen gün yaşanılmaz kılmaya devam ediyor.

Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin yetiştirdiği ekinlerde hayvan otlatan İsraillilerin bunun yanı sıra bölge sakinlerine ait atları çaldığı kaydedildi.

WAFA'ya konuşan Malih Köy Meclisi Başkanı Mehdi Daragma, "Yahudi yerleşimciler, Kuzey Agvar bölgesindeki Hırbet Samra, Vadi el-Fao ve Farisiyye bölgelerinde Filistin vatandaşlarının yetiştirdiği ekinlerde ineklerini otlatıyor." dedi.

Daragma ayrıca, bölgedeki birçok toprağı gasbeden İsraillilerin, Tubas kentinin doğusundaki Hırbet Yerza beldesinde Fevzi Anbusi adlı Filistinlinin atını çaldıklarını dile getirdi.

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