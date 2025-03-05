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Dünya
AA 05.03.2025 19:22

ABD'de timsahın saldırdığı kadın yaralandı

ABD'nin Florida eyaletinde bir nehirde kano yaparken timsah saldırısına uğrayan kadının, civardaki kişilerin yardımıyla kıyıya taşındığı ve hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ABD'de timsahın saldırdığı kadın yaralandı
[Fotograf: AP]

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Lakeland bölgesinde kanoyla gezinti yapan bir kadının timsah saldırısında dirseğinden yaralandığı ifade edildi.

Polk ilçe itfaiyesine bağlı ekibin, vatandaşların verdiği koordinatlar yardımıyla olay yerine ulaştığı ve kadını hava ambulansıyla hastaneye ulaştırdığı bilgisi verildi.

Florida, ABD'de timsah saldırılarının en çok yaşandığı eyaletlerden biri olarak biliniyor.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonuna göre, Florida'da timsahların neden olduğu ciddi yaralanma vakaları görülse de bunların çok sık olmadığı belirtiliyor.

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