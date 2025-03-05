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Dünya
AA 05.03.2025 17:43

İşgalci İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te binden fazla yeni yerleşim birimi inşa etmeye hazırlanıyor

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen topraklarda binden fazla yerleşim birimi inşa etmeye hazırlanıyor.

İşgalci İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te binden fazla yeni yerleşim birimi inşa etmeye hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te binden fazla yeni yerleşim birimini içeren planın onaylanması bekleniyor.

İnşa edilecek yerleşim birimleri konutların yanı sıra okullar, sinagoglar ve ticari alanlardan oluşuyor.

Söz konusu planın onay için Kudüs'teki İsrail Belediyesine bağlı Yerel Planlama ve İnşaat Komitesi'ne sunulması bekleniyor.

Plana göre Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mükebbir beldesi yakınlarındaki Nof Zion yerleşim yerine 380 konut, bir okul, iki sinagog ve ticari alanlar inşa edilmesi bekleniyor.

Sur Bahir bölgesi yakınlarındaki Ramat Rachel ile Har Homa mahallesi arasında 650 konut, ticari alanlar, bir ilkokul, bir toplum merkezi ve anaokulları inşa edilecek.

Öte yandan İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King, hükümete Kudüs'ün belediye alanını genişletecek bir karar çıkarılması için teklif sundu.

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