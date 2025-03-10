İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da bir camiyi basarak namaz kılanlara saldırdı

Olay sırasında camide bulunan aktivist Sair Hannuni, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beyt Furik beldesinin doğusundaki Hırbet Tana bölgesinde bulunan Beytü’ş-Şeyh Camisi’ni hedef aldıklarını söyledi.

Olay yerine "plakasız Hummer tipi askeri araçla gelen ve İsrail ordusu üniforması giyen" 4 kişinin teravih namazı esnasında camiye baskın düzenlediğini belirten Hannuni, cemaatin kimlik ve telefonlarının toplandığını ve sıkı bir aramadan sonra avluda bir saat kadar yerde tutulduğunu ifade etti.

Hannuni, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin minberi kırarak halılara yağ ve meyve suyu döktüklerini, içerideki tüm cihazları ve aydınlatmayı tahrip ettiklerini kaydetti.

İşgalci İsrailliler geçen ay Batı Şeria’da 230 saldırı gerçekleştirdi

Filistinli yetkililere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay Batı Şeria’da 230 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.