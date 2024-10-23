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Dünya
AA 23.10.2024 15:15

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyine yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinde bulunduğu güneydeki Sur kentine bağlı bir beldeye düzenlenen bombardımanda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'ye bağlı Meyfedun beldesinde Şiilerin dini tören ve sosyal etkinlikler için toplandığı Hüseyniye'yi vurduğu, binanın yerle bir olduğu saldırıda 2 kişinin öldüğü aktarıldı.

Ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesine de 2 hava saldırısı düzenlendi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avachey Andree, bu sabah sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde Akdeniz kıyısında yer alan Sur kentine dair bir harita yayınlamıştı.

Andree, Sur kentindeki geniş bir bölgedeki halktan evlerini boşaltmalarını ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istemişti.

Saldırı tehdidi sonrası bölgede yeni bir göç dalgası başladığı belirtilmişti.

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