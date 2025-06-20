Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.06.2025 09:42

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria’ya düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok kent ve beldesine sabah saatlerinde düzenlediği baskınlarda bazı evleri boşaltırken çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria’ya düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, buldozerler ve zırhlı araçlarla özellikle kuzeydeki Tubas, Nablus ve Cenin kentlerinde birçok yere baskın düzenledi.

İsrail askerleri yolları kapatarak sokağa çıkma yasağı uygularken, evlere baskın düzenleyip zarar verdi ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, sakinlerini tahliye ettiği bazı evlere de el koyarak karargaha çevirdi.

Ramallah’ın kuzeyinde bulunan Abvin ve Arura beldeleri ile El Halil kentindeki Halhul ve İzna beldelerine de baskınlar yapıldı.

İsrail ordusunun, Nablus’un doğusundaki Balata Mülteci Kampı’nda 3, Cenin’in güneyindeki Caba ve Mislun beldelerinde ise 4 gündür baskınlarını sürdürdüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail askerlerinin 1948 toprakları içerisinde yer alan ülkenin güneyindeki Necef bölgesine bağlı Tel es-Seb köyünde düzenlediği silahlı saldırıda 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Bu saldırıyla İsrail’in yılbaşından bu yana 1948 toprakları olarak bilinen bölgede Filistinlere yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 123’e yükseldi.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 75,25 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:31
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
10:16
Tüketici güven endeksi haziranda arttı
10:00
Altının gramı 4 bin 261 liradan işlem görüyor
09:54
Transatlantic Petroleum'un Batman'daki ruhsatı TPAO'ya devredildi
09:55
Kamu hastaneleri ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarına İKB'den yeni finansman
09:53
Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak
Gazze'de prematüre bebekler hayatta kalma mücadelesi veriyor
Gazze'de prematüre bebekler hayatta kalma mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
İran İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı
İran İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ