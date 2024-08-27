Parçalı Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.08.2024 00:33

İşgalci İsrail, Magazi Mülteci Kampı'na saldırdı: 2'si çocuk 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Magazi Mülteci Kampı'na saldırısında 2'si çocuk 3 Filistinli öldü.

İşgalci İsrail, Magazi Mülteci Kampı'na saldırdı: 2'si çocuk 3 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Magazi Mülteci Kampı'nda Saydam ailesinin kaldığı binaya yaptığı saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kenti ile Han Yunus'un batısındaki bölgelere de hava saldırıları düzenlediği, saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Kolombiya'da yakıt tedariki sorunu nedeniyle 69 uçuş iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
Kolombiya'da yakıt tedariki sorunu nedeniyle 69 uçuş iptal edildi
00:24
Polise mukavemet, hakaret ve tehditte bulunan firari hükümlü yakalandı
00:29
Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'daki mülteci kampına saldırı: 5 Filistinli öldü
00:03
Dışişleri: TRT ekibine saldırılar, eli kana bulanmış İsrail’in gerçekleri örtme çabalarıdır
00:06
Kontrolden çıkan midibüs ortalığı birbirine kattı
23:19
Gazze'deki UNRWA çalışanı: Buradaki durumu tarif etmek gerekirse, tam bir felaket
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan midibüs ortalığı birbirine kattı
Kontrolden çıkan midibüs ortalığı birbirine kattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ