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Dünya
AA 08.10.2024 00:04

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli 2 genci yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinli 2 genci yaraladı.

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli 2 genci yaraladı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Çıkan çatışmalarda yaralanan 2 Filistinli gencin yanı sıra çok sayıda kişi ses bombası ve göz yaşartıcı gaza maruz kaldı.

Yaralanan gençlerden birinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 744 Filistinli hayatını kaybetti.

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