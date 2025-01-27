İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki şiddetini Cenin'in ardından Tulkerim'e taşıdı

Ordudan yapılan açıklamaya göre, çok sayıda İsrail askeri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim kenti ve kampına düzenlenen saldırılara katıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Tulkerim'de Filistinli bir gencin İsrail güçlerince kasığından vurularak yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli genci Tulkerim Devlet Hastanesine taşıyan ambulansı durdurduğu ve hastaneye girişine izin vermeyerek İsrail ordusuna ait bir kontrol noktasına gitmeye zorladığı duyuruldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail zırhlı araçlarının Tulkerim kentinin güney ve batısından saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Ayrıca habere göre, İsrail ordusu Sabit Sabit Devlet Hastanesi ile El-İsra Hastanesinin girişini kuşattı ve ambulansların geçişine izin vermedi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Nur Şems Mülteci Kampı yakınında yer alan Nablus Caddesi'nde bir aracı hedef alarak 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaralandı.

İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı şiddetli saldırı ve kuşatmasını Tulkerim'e doğru genişletti.