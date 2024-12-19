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Dünya
AA 19.12.2024 15:18

İşgalci İsrail askerlerinin Nablus'ta açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında iki kişi öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında Filistinli kadın olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail askerlerinin Nablus'ta açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında iki kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 80 yaşındaki Halime Ebu Leyl'in yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise kimliği henüz bilinmeyen bir Filistinlinin İsrail askerlerinin ateş açtığı sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Söz konusu olaylarda 4 Filistinli yaralandı.

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