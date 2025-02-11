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Dünya
AA 11.02.2025 16:09

İşgacli İsrail, Batı Şeria'da gasbedilmiş topraklar üzerinde yeni yasadışı yerleşim birimi inşa ediyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gasbedilen topraklar üzerinde yeni bir yasadışı yerleşim yeri kurmaya başladı.

İşgacli İsrail, Batı Şeria'da gasbedilmiş topraklar üzerinde yeni yasadışı yerleşim birimi inşa ediyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal devleti, Beytlahim kentindeki Bittir Köyü toprakları üzerinde yeni bir yerleşim inşasına başladı." dedi.

Atılan bu adımını hedefinin "Kudüs ile Beytlahim kentleri arasını daha da fazla ayırmak" olduğunu aktaran Şaban, söz konusu yeni yerleşim yerine "Nahal Helitz" adı verildiğini belirtti.

Şaban, bu yeni projenin, Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki coğrafi sürekliliği tümden tehdit etmek üzere Tel Aviv'in Büyük Kudüs Projesi'nin uygulanmasına yönelik ağır ve kademeli adımların bir parçası olduğunu dile getirdi.

Şaban ayrıca, söz konusu gayrimeşru projenin kurulmasına karar verilmesinin, Haziran 2024'te Filistin devletinin çok sayıda dünya devleti tarafından tanınmasına ilişkin dalgaya karşılık yapıldığını vurguladı.

Başkan Müeyyed Şaban, inşa kararının hemen akabinde, İsrail'in önce 120 sonra 600 dönümlük bir arazinin el konularak projeye tahsis edildiğini kaydetti.

İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp yoluyla ele geçirilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla eli silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.

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