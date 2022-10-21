O'Gorman, yerel basına yaptığı açıklamada, İrlanda hükümetinin, Ukrayna'dan gelen mültecilere barınma imkanı sağlamak için çabaladığını belirtse de bazılarının sokaklarda uyuyabileceği ihtimalini dışlamadı.

Konaklama arayan insanların sayısında önemli bir artış olduğunu doğrulayan O'Gorman, "Açıklığa kavuşturduğumuz şey, herkese bir konaklama teklifini garanti edecek durumda olmadığımızdır" ifadesini kullandı.

Bakan O'Gorman, bu nedenle korunmasız insanlara öncelik vereceklerini, barınma konusunda kadın ve çocukların öncelikli olacağının altını çizdi.

İrlanda hükümeti, Ukraynalılar için "ciddi konaklama sıkıntısıyla" karşı karşıya

İnsanların sokakta uyuma tehlikesinin olup olmadığı sorulduğunda ise İrlandalı Bakan O'Gorman, şu yanıtı verdi:

"Bunu reddedemem. Bu yüzden, bugün çok net konuşuyoruz ve özellikle önümüzdeki hafta kapasite üzerinde büyük bir kısıtlama olduğunu insanlara bildirmek için Ukrayna Büyükelçiliği ile temasa geçiyoruz. Bu yüzden insanlara eğer başka bir Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkedeyseler, orada kalma veya diğer AB üyesi ülkelere bakma seçenekleri varsa, devlet tarafından sağlanan bir sonraki konaklamayı garanti edemeyeceğimizi bilmelerini sağlıyoruz"

İrlanda, halihazırda 42 bini Ukraynalı ve 16 bini uluslararası koruma arayan 58 binden fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Hükümet, temmuz ayında Ukraynalı mülteciler konusunda "ciddi bir konaklama sıkıntısı" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuş ve bu durumun sonucu olarak mülteciler, mecburen bir gece Dublin Havalimanı'nda kalmıştı.