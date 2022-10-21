India Today'in haberine göre, eyalete bağlı Upper Siang bölgesinde 5 kişinin bulunduğu askeri helikopter düştü.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 2'si pilot 5 kişinin cesetlerine ulaştı.

Olay, Hindistan'da bir ayda gerçekleşen üçüncü helikopter kazası olarak kayıtlara geçti.

Hafta başındaki helikopter kazasında 7 kişi, 5 Ekim'deki kazada ise bir pilot ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.