Patlama İrlanda’nın kuzeyindeki Wattle Bridge’de meydana geldi.

Yetkililer, el yapımı patlayıcının patladığını, bomba imha ekiplerinin olay yerine incelemelerini sürdürdüğünü duyurdu.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA