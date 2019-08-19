Patlama İrlanda’nın kuzeyindeki Wattle Bridge’de meydana geldi.
Yetkililer, el yapımı patlayıcının patladığını, bomba imha ekiplerinin olay yerine incelemelerini sürdürdüğünü duyurdu.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
İrlanda’nın kuzeyindeki Wattle Bridge’de el yapımı patlayıcının patladığı açıklandı.
Patlama İrlanda’nın kuzeyindeki Wattle Bridge’de meydana geldi.
Yetkililer, el yapımı patlayıcının patladığını, bomba imha ekiplerinin olay yerine incelemelerini sürdürdüğünü duyurdu.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA