Washington ile Pekin arasındaki ticaret görüşmelerinde, kritik bir döneme giriliyor.

ABD, elektronik eşyanın da aralarında bulunduğu bir dizi Çin menşeli ürüne, 1 Eylül ve 15 Aralık tarihlerinde yeni gümrük vergileri koymayı planlıyor.

Ek vergiler toplam 300 milyar dolarlık Çin ürününü etkileyecek.

Yeni vergilerin hemen öncesinde gözler, Çinli telekonomünikasyon şirketi Huawei'ye tanınan geçici genel lisansın uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi.

Reuters haber ajansı, Huawei'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyetin 90 gün uzatılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan ise kritik bir açıklama geldi.

"Şu anda iş yapmayacak gibiyiz. Hiç iş yapmak istemiyorum, çünkü bu bir ulusal güvenlik tehdidi..."

Trump, Pekin yönetimini Hong Kong'da şiddete başvurmaması konusunda da uyardı.

Şiddete başvurulması durumunda ise, Çin ile bir anlaşmaya varmanın güçleşeceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber