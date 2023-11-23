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Dünya
İHA 23.11.2023 21:54

İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı

İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İrlanda’nın başkenti Dublin’de Parnell Meydanı'nda düzenlenen bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtilerek, yaralana çocuklardan birinin durumunun ağır olduğunu aktarıldı.

İrlanda basınında yer alan haberlerde, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ifade edilerek, saldırganın kendi kendini yaraladığı aktarıldı.

Haberlerde, saldırının bir okula yakın bir bölgede düzenlediği ifade edilerek, saldırının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

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