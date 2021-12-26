Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irk ayrımcılığıyla mücadele eden Nobel ödüllü Desmond Tutu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Güney Afrika'da ırk ayrımcılığı rejiminin sona ermesinde önemli bir rol oynayan Nobel barış ödüllü başpiskopos Desmond Tutu hayatını kaybetti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırk ayrımcılığı (apartheid) rejimine karşı mücadele eden Nobel Barış Ödüllü Desmond Tutu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başpiskopos Tutu’nun 90 yaşında, Cape Town’da öldüğü bilgisini paylaştı.
[Fotoğraf: AP]
Ramaphosa, "Tutu, eşsiz bir vatanseverdi. Ruhunun huzur içinde yatması için dua edeceğiz" ifadesini kullandı.
Başpiskopos Tutu'ya, Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle 1984'te Nobel Barış Ödülü verilmişti.
Etiketler: Güney Afrika
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