İran Meclisindeki muhtelif fraksiyonlara mensup milletvekilleri, ABD ile İran arasında Basra Körfezi'nde devam eden gerginliği değerlendirdi.

"İran'a karşı yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin kamuoyunun psikolojisini etki altına almak için politika yürüttüğünü ifade ederek, "İran'a karşı yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacaktır, bunu defalarca kez dile getirdik. Bu konu birçok ülkeyi telaşa düşürdü ve mevcut gerginliğin büyümesini engellemek için çaba gösteriyorlar" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin izlediği politikaların İranlı tarafların içeride birliğine vesile olduğunu belirterek, "İranlılar birlik içinde bu siyasete karşı direnmenin planlarını yapıyor. Biz bu süreçte ABD'nin daha fazla bedel ödeyeceğini düşünüyoruz, çünkü ellerinde başka araç ve kartları kalmadı" ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi'ndeki gerginliğin yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Felahetpişe, bazı ülkelerin üçüncü aktör olarak devreye girdiğini ve gerginliği azaltmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

"ABD ekonomik bir savaşın peşinde"

Sanayi ve Maden Komisyonu Üyesi Muhsin Kuhken de ABD'nin bölgeye savaş gemileri göndererek ve asker sevk ederek içeriden bir ayaklanmanın çıkmasını ve İran'ın müzakereye mecbur bırakılmasını amaçladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"ABD, askeri bir çatışmanın değil ekonomik bir savaşın peşinde. Herhangi bir savaşın olacağına inanmıyorum. Eğer savaş çıkarsa da çatışmaların şehirlerimize kadar gelmesine izin vermeyiz ve birkaç gün içinde ABD donanmasını okyanusta batırıp işi bitiririz. Böyle bir gücümüz var."

Washington yönetiminin temel ekseninin ekonomi olduğunu ve bu konuda geri adım atacağını savunan Kuhken, "İran'ın bölgede çok geniş bir destekçi kitlesi var ve Batılılar bundan korkuyor. Bizim bölgedeki potansiyelimiz çok büyük fakat bunu savaş değil huzur için kullanmak istiyoruz" dedi.

"Birkaçı hariç bölge ülkeleri de savaş olmasını istemiyor"

Meclis Eğitim Komisyonu Sözcüsü ve Erdebil Milletvekili Hemayed Mirzade ise, İran dini lideri Ali Hamaney'in savaşın çıkmaması noktasında kararlı olduğunu, ABD tarafının yaptığı açıklamalardan da herhangi bir çatışmanın yaşanmayacağına yönelik sinyaller geldiğini söyledi.

Mirzade ayrıca, "Savaş ne bölge ülkelerinin çıkarına hizmet eder ne de müdahale etmek isteyen ülkelelerin. O yüzden birkaçı hariç bölge ülkeleri de savaşın olmasını istemiyor" diye konuştu.

"Kesinlikle ABD ile bir savaş olmayacak"

"ABD'nin Basra Körfezi'ndeki jandarması" olarak nitelendirdiği Şah rejiminin devrilmesinden sonra Washington yönetiminin 40 yıldır kendileriyle bu şekilde muamele ettiğini aktaran İran Meclisi Yargı ve Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Nevruzi de, "Kesinlikle ABD ile bir savaş olmayacak" dedi.

Nevruzi, "Eğer ABD böyle bir şeye kalkışır ve saldırırsa biz elbette ki hazırız. ABD tehditlerinin İran için bir anlamı yok. Rusya, Çin, Türkiye, Pakistan ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi artıracağız. ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapmayacağız ve ona ihtiyacımız yoktur" diye konuştu.

Kaynak: AA