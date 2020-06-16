İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Garibabadi, İran'daki 2 noktada denetim yapma izni verilmediğini belirten UAEA raporuna ilişkin basına açıklama yaptı.

Ülkesinin UAEA ile iş birliğini sürdürdüğünü ifade eden Garibabadi, "Ajans'ın dünya üzerindeki denetimlerinin yüzde 20'si İran'da gerçekleşmesine ve İran'ın Ajans'a yıllık 33 ek erişim sağlamasına rağmen böyle bir raporla 2 erişim talebinin abartılması derin üzüntülere yol açmaktadır." dedi.

UAEA'nın, makul ve inandırıcı kanıtlara ve Ajans tarafından değerlendirilmiş bağımsız istihbarata dayanarak ek protokoller kapsamında erişim talebinde bulanabileceğini aktaran Garibabadi, "Ajans'ın 2 tesise erişim izni talebi meşru ve güvenilir belgelere değil, İsrail'in iddialarına ve ticari uydu görüntülerine dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, bazı ülkelerin İran ile Ajans arasında güvensizlik oluşturmaya ve daha önce çözüme kavuşturulmuş sorunları yeniden ortaya çıkarmaya çalıştığını iddia ederek, "Ajans ile şeffaf ve kapsamlı iş birliğine sahip olduğumuz doğrudur ancak bu, düşmanlarımızın temelsiz iddialarına dayanan her talebe icabet edeceğimiz anlamına gelmez, hiçbir ülke de bu şekilde hareket etmez." değerlendirmesinde bulundu.

UAEA'nın, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı geçen hafta yayımlanan raporda, Tahran'ın 4 aydan fazla bir süredir ajansın müfettişlerine 2 noktada denetim yapma izin vermediği belirtilmişti.

