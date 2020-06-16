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Çin - Hindistan sınırında silahlı çatışma
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ile Çin sınırında meydana gelen silahlı çatışmada 3 Hindistanlı asker öldürüldü.
Hindistan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, sınır bölgesinde Çin ile bir süredir artarak devam eden gerginlik sonucunda çatışma çıktığı ve 3 Hint askerinin öldürüldüğü belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Hindistan ordusunun subaylarından birinin ve iki askerin "şiddetli bir saldırıda" öldürüldüğünü açıklamasından sonra Hindistan sınırındaki herhangi bir olaydan haberdar olmadığını söyledi.
Etiketler: çin hindistan sınır çatışma Yeni DelhiSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 11:19
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