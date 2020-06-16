Albuquerque polisi sözcüsü Gilbert Gallegos, heykelin kaldırılması için protesto düzenleyen kişilerden birinin, karşıt görüşü savunan bir grup silahlı eylemci ile yaşanan arbedede silahla vurulduğunu, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumun kritik olduğunu belirtti.

Gallegos, kendilerine "New Mexico Sivil Muhafızları" adını veren silahlı gurubun üyelerinin, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı "trajik, korkunç ve kabul edilemez bir şiddet eylemi" olarak niteleyerek, "Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı topluluğumuz bizi bölmeye ve susturmaya çalışan böylesi eylemlere boyun eğmeyecektir. Yüreklerimiz kurban ve onun yakınlarıyla, ayrıca bu gece burada hayatı yok yere tehdit edilen tüm insanlarla birlikte. Bu heykel artık kamu güvenliğini ilgilendiren acil bir mesele haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Eyalet Valisi Michelle Lujan Grisham da, olaydan protestocuları tehdit eden silahlı grubun sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Bu saldırıyı yapanlar tek tek tespit edilecek, soruşturulacak ve adalet önünde sonuna kadar hesap verecekler. New Mexico'da böyle umarsız ve şiddet dolu bir retoriğe yer yok." değerlendirmesinde bulundu.

Albuquerque Müzesi önünde bulunan bronz heykel, bir süredir protestoların odağı haline gelmişti. Kent yönetimi heykelin kaldırılacağını duyurmuştu.

Öte yandan eyalette önceki gün Alcalde kentinde bulunan bir Salazar heykeli halktan gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

İspanyol sömürge valisi, bölgedeki işgal ve sömürge yönetimi sırasında yerli nüfusa yönelik katliamlardan sorumlu tutuluyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından, ırkçılık karşıtı protestolar ülke geneline yayılmış, farklı eyaletlerde sömürge ve kölecilik dönemlerinin tarihi kişiliklerinin heykellerinin kamusal alanlardan kaldırılması gündeme gelmişti.