Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 06:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın Mazenderan eyaletinde Besic üyesi iki kişi öldürüldü
İran Mazenderan eyaletinin Amol kentinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden iki kişinin öldürüldüğü bildirildi.
İran’nın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, Mazenderan eyaletinin Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Ruhullah Selegi eyaletin Amol kentinde sivil milis güç Besic'in 2 üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.
Selegi, Besic üyelerinin “terör operasyonunda vurulduğunu” ifade etti ancak olayın detayları hakkında bilgi vermedi.
Haberde, detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
Etiketler: İran
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