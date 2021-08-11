Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın batısında orman yangını: 20 hektarlık alan yandı
[Fotoğraf: AA - Arşiv]
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde çıkan orman yangında 20 hektar ormanlık alan küle döndü.
Orman yangınlarıyla mücadele eden ülkelere katılan İran'ın batısında sıcak havaların etkisiyle orman yangını çıktı.
Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Serdeşt ilçesinin kırsalında çıkan yangında 20 hektar ormanlık alan küle döndü.
İran Kızılay ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Etiketler: İran Orman Yangını
Sıradaki Haber
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz