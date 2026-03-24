İran'ın Bahreyn'e saldırısında BAE Silahlı Kuvvetlerinden sivil bir personel hayatını kaybetti

Savunma Kuvvetleri Komutanlığın Bahreyn resmi haber ajansında yer alan açıklamasında, "BAE ordusunda görevli Fas uyruklu bir sivilin 28 Şubat'tan bu yana Bahreyn topraklarını hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı Bahreyn askerleriyle omuz omuza görev yaptığı sırada hayatını kaybettiği" belirtildi.

Operasyonlar sırasında BAE ve Bahreyn ordusuna mensup bazı askerlerin de yaralandığı kaydedildi.

Komutanlık, yaralıların tahliye edilerek tedavi altına alındığını, bir çoğunun ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Bahreyn’in güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü girişime karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulanırken; vatandaşlara bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan edinmeleri çağrısı yapıldı. ​​​​​​​

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığı ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'de hayatını kaybeden kişinin BAE ordusunda çalışan Fas uyruklu bir sivil olduğunu belirtti.