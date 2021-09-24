Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'dan "Nükleer müzakereler çok yakında yeniden başlayacak" açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmelere çok yakında döneceklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Anadolu Ajansı dahil bir grup medya temsilcileriyle bir araya geldi.
İran'ın nükleer görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Abdullahiyan, "Viyana müzakereleri dosyasını gözden geçiriyoruz. 4+1 müzakereler çok yakında yeniden başlayacak." dedi.
Abdullahiyan, yapıcı görüşmelerden somut sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.
Etiketler: İran İran Nükleer Kriz ABD ABD İran ilişkileri
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